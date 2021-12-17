Кабмин продлил меры поддержки туроператоров для выплат по отменённым турам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о продлении использования туроператорами средств фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за несостоявшиеся поездки. Речь идёт о зарубежных турах, забронированных до 31 марта 2020 года, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы кабмина. Агентствам по туризму нужно только направить прошение с просьбой компенсировать утраченные средства клиентов в ассоциацию «Турпомощь» до 27 декабря 2021 года.

Премьер-министр продлил срок, до которого туроператоры могут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные путешествия. Речь идет о зарубежных турах, забронированных до 31 марта 2020 года. Это решение направлено на поддержание турагентств. Благодаря оказанию помощи со стороны государства они смогут спокойно продолжить свою работу, — отметили в правительстве.

Ранее Ассоциация туроператоров России заявляла о том, что туристический бизнес в РФ находится на грани банкротства из-за истечения 31 декабря 2021 года срока действия моратория на выплаты по отменённым в период пандемии туристическим поездкам. Ассоциация обратилась к чиновникам с просьбой продлить его до конца 2022 года.