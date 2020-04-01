Мишустин назвал зарезервированную для борьбы с коронавирусом сумму

Россия готова потратить 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Эта сумма зарезервирована, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Правительство готово потратить эти денежные средства на борьбу с COVID-19. Кроме того, 1,4 трлн рублей могут пойти на антикризисные меры, так как многие сферы могли пострадать из-за пандемии,
Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от COVID-19. На отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам смогут рассчитывать переболевшие коронавирусом и те, кто потеряли работу из-за пандемии.
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