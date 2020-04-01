Мишустин назвал зарезервированную для борьбы с коронавирусом сумму

https://static.news.ru/photo/ee9a49d0-7429-11ea-8476-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Россия готова потратить 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом. Эта сумма зарезервирована, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Правительство готово потратить эти денежные средства на борьбу с COVID-19. Кроме того, 1,4 трлн рублей могут пойти на антикризисные меры, так как многие сферы могли пострадать из-за пандемии, передаёт «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от COVID-19. На отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам смогут рассчитывать переболевшие коронавирусом и те, кто потеряли работу из-за пандемии.