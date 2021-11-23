Миронов ответил на письмо главврачей COVID-больниц фразой про Пастернака

Первая фраза обращения главврачей 11 больниц и COVID-отделений к известным россиянам, которых они считают противниками вакцинации, «вызывает недоумение», говорится в заявлении лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, поступившем в редакцию NEWS.ru. Политик отметил, что «из дальнейшего содержания письма становится очевидно», что о его позиции составителям документа «ровным счётом ничего неизвестно, что позволяет отнести данное послание к жанру „Пастернака не читал, но осуждаю“».

Я бы на их месте тоже подписал, если бы мне сказали, что Миронов выступает против вакцинации. Между тем, в отношении меня и нашей партии — письмо явно не по адресу. Свою точку зрения по вопросу вакцинации от коронавируса я выражал неоднократно и предельно ясно. Я всегда говорил, что вакцинация необходима для победы над пандемией, сам сделал прививку, никогда этот факт не скрывал, как и намерение ревакцинироваться, — подчеркнул Миронов.

Парламентарий добавил, что он и его коллеги выступают против методов ведения прививочной кампании — «как насаждается неприязнь, конфликт, как людей сталкивают лбами и незаконно лишают самых насущных и законных прав». Политик отметил, что его партия настаивает на «осознанной и добровольной вакцинации», избегая разных форм принуждения и «грубейшего попрания гражданских прав и человеческого достоинства, какими бы благими намерениями это ни пытались оправдать».

Массовое бесплатное экспресс-тестирование [на COVID-19] — как быстрый и всем понятный способ быстро выявить и отделить больных от здоровых. Такие возможности в нашей стране есть и это реально способно остановить распространение вируса. При этом обязательно нужно развивать вакцинацию, убеждая людей, заинтересовывая их и прислушиваясь к ним. Только единство, взаимоуважение и согласие могут стать основой для реальной борьбы с пандемией, — говорится в заявлении Миронова.

Миронов предположил, что составитель текста открытого письма внёс туда заведомо ложные сведения относительно его позиции по вакцинации, поставив в неловкое положение людей, которые сочли возможным его подписать. Он добавил, что провёл десятки встреч не только с врачами и медработниками, но и с разработчиками вакцин, а также с представителями сообществ пациентов и всегда считал, что вакцинация необходима для победы над пандемией.

Ранее сообщалось, что главврачи 11 больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения, морги и «красные зоны». Обращение адресовано как простым гражданам, так и публичным личностям, в том числе лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.

Среди тех, кому адресовано письмо, также упоминается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера и музыкант Константин Кинчев. Депутат Госдумы, пресс-секретарь компартии Александр Ющенко заявил на это, что глава КПРФ Геннадий Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса и сам прививался дважды.