Минздрав заплатит студентам-медикам за борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8c1ad3ca-871a-11ea-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Координационный совет при правительстве РФ поручил Минздраву до 28 апреля обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, которых задействовали в лечении заражённых коронавирусом.

Выплаты получат студенты старших курсов, проходящие учебную практику в больницах и задействованные в лечении россиян с лёгкой формой COVID-19.

Заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом прошло 24 апреля.

Как писал NEWS.ru, весной Минздрав разрешил больницам привлекать студентов к лечению больных COVID-19 в качестве волонтёров, а 24 апреля министр Михаил Мурашко допустил, что эта практика станет массовой в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.