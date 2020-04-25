Минздрав заплатит студентам-медикам за борьбу с COVID-19

Координационный совет при правительстве РФ поручил Минздраву до 28 апреля обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, которых задействовали в лечении заражённых коронавирусом.
Выплаты получат студенты старших курсов, проходящие учебную практику в больницах и задействованные в лечении россиян с лёгкой формой COVID-19.
Заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом прошло 24 апреля.
Как писал NEWS.ru, весной Минздрав разрешил больницам привлекать студентов к лечению больных COVID-19 в качестве волонтёров, а 24 апреля министр Михаил Мурашко допустил, что эта практика станет массовой в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
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