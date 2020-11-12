Минздрав: система здравоохранения «достойно выдерживает» вызовы COVID-19

Система здравоохранения России достойно выдерживает вызовы пандемии коронавируса, заявил первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».
Система здравоохранения нашей страны достойно выдержала и выдерживает все испытания и вызовы, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, — сказал он.
По его словам, при возникновении внештатной ситуации система мобилизуется. Это продемонстрировали врачи, медсёстры и организаторы здравоохранения,
Вместе с тем <...> нам предстоит ещё очень непростой и ответственный путь, — добавил он.
Как писал NEWS.ru, 27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.