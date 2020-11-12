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Минздрав: система здравоохранения «достойно выдерживает» вызовы COVID-19

14:46, 12 ноября 2020

Система здравоохранения России достойно выдерживает вызовы пандемии коронавируса, заявил первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

Система здравоохранения нашей страны достойно выдержала и выдерживает все испытания и вызовы, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, — сказал он.

По его словам, при возникновении внештатной ситуации система мобилизуется. Это продемонстрировали врачи, медсёстры и организаторы здравоохранения, передаёт ТАСС.

Вместе с тем <...> нам предстоит ещё очень непростой и ответственный путь, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, 27 октября омские врачи были вынуждены целый день возить пациентов с поражением лёгких по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять. В результате в знак протеста скорые привезли их к зданию местного Минздрава. После того как подъехали полиция и журналисты, для больных смогли найти места.

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