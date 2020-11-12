Минздрав: система здравоохранения «достойно выдерживает» вызовы COVID-19

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников заявил, что все цифры о заболеваемости и смертности от коронавируса не несут никакой информативной нагрузки для обывателей, это лишь «арифметика запугивания». На примере австралийских кроликов он объяснил, почему COVID-19 в глобальном плане бояться не стоит.

Теледоктор рассказал, что в 1950-х годах вирус миксоматоза был запущен в популяцию чрезмерно расплодившихся в Австралии кроликов с целью её сокращения. Но что-то вышло из-под контроля и пандемия миксоматоза начала...