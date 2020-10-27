В Омске медики в знак протеста привезли больных COVID к зданию Минздрава

https://static.news.ru/photo/17b36280-1884-11eb-b3e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как омские врачи были вынуждены целый день возить «ковидных» пациентов по городу от одной больницы к другой, где их отказывались принять, в знак протеста они привезли их к зданию местного Минздрава.

СМИ рассказывают, что вечером у здания ведомства появились две кареты скорой помощи. В них находились заражённые коронавирусом люди в тяжёлом состоянии. У одного из пациентов, как сообщил портал «Город 55», поражение лёгких составляло 80%.

Причиной такого решения врачей стало то, что устроить больных не получилось ни в одну из городских клиник. Сирены и мигалки скорые не отключали, а к Минздраву уже подъехала полиция.

Через какое-то время машины скорой уехали в БСМП № 2, куда отправились и журналисты. Информацию о пациентах удалось получить только от охранника, который заверил, что больных всё-таки приняли в стационар. Попасть в БСМП № 2 нельзя. Дело в том, что в ней действует «красная зона».

Как писал NEWS.ru, ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович призвала россиян прекратить легкомысленно относиться к коронавирусу и отказаться от «социального эгоизма».