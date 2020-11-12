Минздрав рекомендовал создать амбулаторные центры для диагностики COVID-19

https://static.news.ru/photo/69efb83c-2504-11eb-92b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В регионах рекомендуется организовывать амбулаторные центры для диагностики и лечения коронавируса. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, — указано в документе.

Рекомендовано наладить взаимодействие между этими центрами и медицинским организациями, оказывающие скорую и медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Центры должны быть оснащены транспортом для доставки пациентов, медиков, а также для перевозки материалов и лекарств.

Ранее в министерстве разрешили привлекать студентов медицинских вузов после третьего курса для взятия теста на коронавирус у пациентов, находящихся на дому.

Как писал NEWS.ru, российская система здравоохранения достойно выдерживает вызовы пандемии коронавируса. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян. Он подчеркнул, что система мобилизуется при возникновении внештатной ситуации, что продемонстрировали медсёстры, врачи и организаторы здравоохранения.

В настоящее время в российских больницах занято 83% коек для пациентов с COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, в четырёх регионах занято более 95% коек: в Чувашии, Хакасии, Ивановской области и Еврейской автономной области.