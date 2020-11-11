В четырёх регионах России заполнено более 95% коек для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/dabcdfb4-2427-11eb-85b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских больницах занято 83% коек для больных коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе встречи с депутатами Госдумы рассказала заместитель председателя правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова.

На утро вчерашнего дня было занято 83,4% коечного фонда, это в среднем по России. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе, — заявила вице-премьер.

Она подчеркнула, что в четырёх регионах страны занято более 95% коек. Это Чувашия, Хакасия, Ивановская область и Еврейская автономная область. В 17 регионах коечный фонд заполнен более чем на 90%, передаёт РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, Татьяна Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью коронавирусом. По словам вице-премьера, наибольшее число заболевших COVID на 100 тыс. населения — в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области и Туве.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в России пока удаётся управлять. Она отметила, что в РФ сейчас растёт число новых случаев COVID-19, но это происходит из-за сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.

За прошедшие сутки в стране COVID-19 подтвердили у 19 851 человека. Всего за время пандемии инфекцией заразились 1 836 960 жителей РФ.

В общей сложности от коронавируса выздоровели 1 369 357 россиян (+18 616 за сутки), скончались от инфекции 31 593 человека (+432 за сутки).