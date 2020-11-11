Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России управляемой

https://static.news.ru/photo/6d81d244-2411-11eb-9521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в России пока удаётся управлять.

Среднесуточный показатель интенсивный на 100 тысяч населения в РФ за прошедшую неделю в среднем составил 13 на 100 тысяч населения. Нам удаётся удерживать ситуацию управляемой. Я хочу сказать, в сравнении с Европой — среднесуточный показатель более 40 на 100 тысяч населения в сутки за истекший период, и он нарастает, — цитирует Попову ТАСС.

По её словам, сейчас в стране растёт число новых случаев COVID-19. Это происходит на фоне сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Безусловно, увеличение количества заболевших составляет большую проблему, — отметила глава Роспотребнадзора.

Удельный вес тяжёлых форм не превышает 4%. Этот показатель не меняется с начала марта. Попова отметила, что 30% случаев заражения коронавирусной инфекцией были выявлены у контактировавших с инфицированными.

Глава Роспотребнадзора положительно оценила введение обязательного масочного режима, в ряде регионов удалось стабилизировать ситуацию, но «на очень высоких цифрах» заболеваемости. По её словам, введенные ограничения по работе развлекательных заведений и для пожилых людей также оказались действенными.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью коронавирусом — Москва, ЯНАО, Республика Алтай, Калмыкия, Магаданская область и Тува. Там наибольшее число заболевших на 100 тысяч населения.

За прошедшие сутки в стране COVID-19 подтвердили у 19 851 человека. Всего за время пандемии инфекцией заразились 1 836 960 жителей РФ.

В общей сложности от коронавируса выздоровели 1 369 357 россиян (+18 616 за сутки), скончались от инфекции 31 593 человека (+432 за сутки).