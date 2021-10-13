Минздрав разрешил клинические испытания назальной вакцины от коронавируса

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Минздрав России разрешил проведение клинических исследований назальной вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Cпрей будут испытывать при участии взрослых добровольцев, сообщает РИА Новости.

Исследование, в котором примут участие 500 человек, завершится 31 декабря 2023 года.

SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021 Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев, — говорится в реестре разрешений клинических исследований.

Заниматься испытаниями будет ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» Санкт-Петербурга.

Назальная вакцина от коронавируса центра имени Гамалеи представляет собой второй компонент препарата «Спутник V», который распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой. Ранее сообщалось, что препарат может быть зарегистрирован уже в 2022 году.

По словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, регуляторы не одобрили проведение клинических исследований назальной вакцины по сокращённой программе. Для проведения всех стадий исследования потребуется порядка 400 млн рублей.