Минздрав расширил перечень лекарств для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/6a040744-a596-11ea-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения расширило список применяемых при лечении коронавируса препаратов до 15 наименований.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, два лекарственных препарата из перечня применяются одновременно. Также Минздрав утвердил новую (седьмую) методическую рекомендацию по лечению COVID-19 с учётом применения новейших лекарств.

Ранее в Минздраве рассказали о симптомах заразившихся коронавирусом детей. У малолетних может наблюдаться высокая температура, диарея и боль в горле. Также среди признаков болезни отмечается заложенность носа и боли в животе. Там подчеркнули, что к врачу обращаться стоит только тогда, когда температура тела превышает 38,5 градуса и появляется кашель.

По последним данным, в России зафиксировано 432 277 случаев заражения коронавирусом, из них 8536 за последний день. Более 195 тысяч человек вылечились, 5215 пациентов скончались.