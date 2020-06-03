Минздрав расширил перечень лекарств для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения расширило список применяемых при лечении коронавируса препаратов до 15 наименований.
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Ранее в Минздраве рассказали о симптомах заразившихся коронавирусом детей. У малолетних может наблюдаться высокая температура, диарея и боль в горле. Также среди признаков болезни отмечается заложенность носа и боли в животе. Там подчеркнули, что к врачу обращаться стоит только тогда, когда температура тела превышает 38,5 градуса и появляется кашель.
По последним данным, в России зафиксировано 432 277 случаев заражения коронавирусом, из них 8536 за последний день. Более 195 тысяч человек вылечились, 5215 пациентов скончались.
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