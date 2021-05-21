Минздрав отверг идею обязательной вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f1ab9c52-ba3a-11eb-938f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев прокомментировал идею об обязательной вакцинации от коронавируса. В ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме он заявил, что прививки должны быть добровольными, передаёт РИА Новости.

Мы твёрдо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной, — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что доверие всех пациентов как к системе вакцинации, так и к самому препарату является ключевым элементом в достижении популяционного иммунитета.

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

Две трети россиян высказались против этой меры. Они заявили, что она нарушает права граждан, у человека должна быть возможность выбора, прививаться или нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти эту идею не прорабатывают.