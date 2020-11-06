Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9fa7f09c-2041-11eb-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦВТ ХимРар/facebook.com

Препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» в скором времени может появиться в аптеках. Минздрав РФ одобрил постоянную регистрацию лекарственного средства.

Разрешен ввод в гражданский оборот — бессрочный, — сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Отмечается, что изначально регистрация на «Авифавир» истекала 1 января 2021 года. Регистрационное удостоверение Минздрава он получил 29 мая, став, таким образом, первым в мире препаратом от коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.

Также 3 июня «Авифавир» 3 июня был включён в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. По данным источника, продажи лекарства могут начаться уже 7 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что число заболевших в Москве неуклонно растёт. В связи с этим Главное контрольное управление столицы обратились к жителям с просьбой воздержаться от перемещений без веских на то причин.