Минздрав одобрил постоянную регистрацию препарата от коронавируса

Препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» в скором времени может появиться в аптеках. Минздрав РФ одобрил постоянную регистрацию лекарственного средства.
Разрешен ввод в гражданский оборот — бессрочный, — сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.
Отмечается, что изначально регистрация на «Авифавир» истекала 1 января 2021 года. Регистрационное удостоверение Минздрава он получил 29 мая, став, таким образом, первым в мире препаратом от коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.
Также 3 июня «Авифавир» 3 июня был включён в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. По данным источника, продажи лекарства могут начаться уже 7 ноября.
Ранее NEWS.ru писал, что число заболевших в Москве неуклонно растёт. В связи с этим Главное контрольное управление столицы обратились к жителям с просьбой воздержаться от перемещений без веских на то причин.