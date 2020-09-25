Минздрав объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/7ee050be-ff2d-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовый отказ от медицинских масок, особенно на транспорте и в общественных местах, может существенно повлиять на дальнейшее увеличение заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости, — сказал он РИА Новости.

Он уточнил, что та статистика по коронавирусу, которую ежедневно приводит оперштаб, ожидалась давно. Медики предупреждали, что с началом учебного года и возвращением россиян в трудовые коллективы, заболеваемость вырастет в разы.

Мы рекомендуем всем без исключения гражданам сохранять приверженность мерам индивидуальной профилактики — обязательно носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки, воздерживаться от посещения массовых мероприятий, — подытожил Чуланов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. Он напомнил о необходимости соблюдения требований медиков.

Власти Москвы направили предприятиям рекомендации частично перевести сотрудников на удалённый режим работы. Соответствующие письма в ближайшее время получат руководители всех крупных организаций города. От фирм ожидают, что те последуют совету и переведут на дистанционный формат трудовой деятельности максимально возможное количество сотрудников. В свою очередь заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%.