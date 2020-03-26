Испытания российской вакцины от коронавируса нового типа на людях начнутся через полгода. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ориентировочно клинические испытания начнутся через 5-6 месяцев. Это те сроки, которые называют разработчики, — пояснил он в эфире Первого канала.
Он напомнил, что разработкой вакцины занимаются сразу несколько учреждений, как государственных, так и частных. В ближайшие месяцы начнутся предварительные тестирования,
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.
Ранее NEWS.ru сообщал, что около 1,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), получат новосибирский центр «Вектор», институт «Микроб» и лаборатории Роспотребнадзора. Деньги предназначены для разработки вакцины от COVID-19 и эффективных методов лечения, а также на тестирование граждан. Премьер поручил министру финансов Антону Силуанову взять под контроль расходование средств.
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