https://static.news.ru/photo/e2add3e2-6e7c-11ea-84f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Около 1,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), получат новосибирский центр «Вектор», институт «Микроб» и лаборатории Роспотребнадзора, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Деньги предназначены для разработки вакцины от COVID-19 и эффективных методов лечения, а также на тестирование граждан, пишет «Интерфакс». Премьер поручил министру финансов Антону Силуанову взять под контроль расходование средств.

Накануне крупнейшие российские ретейлеры и сети общественного питания направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. В нём сообщается, что в связи с вводимыми властями ограничительными мерами им грозит массовое банкротство. Под коллективным письмом подписались главы 58 компаний, таких как Finn Flare, Baon, «Стокманн», «Леонардо», Л'Этуаль, Lady & Gentleman CIty, Ginza Project, Cofix, «Теремок», «Рив Гош», BNS Group.

Согласно последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах. Выздоровели 29 человек. В мире число заражений превышает 424 тысячи. Выздоровели более 109 тысяч человек, скончались 18,9 тысячи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект закона, ужесточающего ответственность за нарушение карантина, внесли в Госдуму. Во втором чтении документ могут дополнить наказанием за распространение ложных сведений о коронавирусе нового типа (COVID-19), рассказал глава парламентского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.