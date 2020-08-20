Минздрав: Навальный находится в естественной коме

https://static.news.ru/photo/605b35e4-e2dd-11ea-b846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный находится в состоянии естественной комы, сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

В текущий момент пациент находится в состоянии естественной комы, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас политик находится в коме, продолжается искусственная вентиляция лёгких, передаёт ТАСС.

Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание.

По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль знает из СМИ о тяжёлом состоянии Алексея Навального. Если анализы подтвердят отравление политика, то будет расследование.