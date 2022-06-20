Канал Понасенкова на YouTube включили в реестр СМИ-иноагентов

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Канал на YouTube историка и блогера Евгения Понасенкова (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) «Первый научный» попал в список СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба Минюста. Сам Понасенков был включен в реестр 1 апреля. На канале блогер публиковал различные видео, посвященные истории.

В соответствии с распоряжением Минюста России от 20 июня 2022 г., в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Первый научный». Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, — Понасенковым Е.Н.​, — говорится в сообщении министерства.

1 апреля Министерство юстиции обновило список СМИ-иноагентов, добавив в него ещё восемь человек, в числе которых был и Понасенков.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 мая призвал ужесточить законодательство в отношении иностранных агентов, экстремистов и террористов. В своем Telegram-канале он отметил, что эти меры нужно принять в короткие сроки.