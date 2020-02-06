https://static.news.ru/photo/57bfec80-48dd-11ea-94ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.ru

Заместитель министра юстиции Денис Новак заявил, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) не является окончательным и будет дорабатываться с учётом общественного мнения.

Министерство юстиции сейчас максимально открыто для всех конструктивных предложений, и наша общая задача этот текст улучшить с учетом мнения общества, — заявил Новак.

По его словам, при подготовке законопроекта учитывались предложения региональных властей. В частности, правительство Крыма выступило за включение в законопроект пункта о конфискации у нарушителей маломерных судов.

Минтранс разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривает двукратное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые штрафы являются непосильными для автолюбителей. По его словам, власти ещё не добились роста зарплат в стране для оплаты таких штрафов.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников считает, что новый КоАП «никуда не годится». По его словам, законопроект вызывает ненависть к законотворчеству.