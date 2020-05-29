Минюст предлагает наказывать за злостное нарушение тишины и покоя граждан

https://static.news.ru/photo/053852e6-a1c9-11ea-97e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрепить в новом проекте Кодекса об административных (КоАП РФ) правонарушениях статью о нарушении тишины и покоя граждан предлагает Министерство юстиции России.

Согласно предложению комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предлагается закрепить в проекте нового КоАП состав административного правонарушения, заключающийся в нарушении тишины и покоя граждан, в том числе в жилых помещениях, с 23 часов до 7 часов, — цитирует сообщение «Интерфакс».

В документе указано, что составления протоколов о таких административных правонарушениях наделяются сотрудники полиции. Мировые судьи при этом будут рассматривать дела об указанных административных правонарушениях.

Стоит отметить, что привлечение к административной ответственности за указанные деяния будет возможно только в случаях проявления явного неуважения к спокойствию граждан и злостного нарушения тишины в ночное время, в том числе в жилых помещениях, — отметили в Минюсте.

Там пояснили что, в настоящее время составы административных правонарушений в сфере нарушения тишины и покоя граждан как в ночное, так и в дневное время содержатся в законах об административных правонарушениях большинства субъектов РФ. Отмечается, что протоколы, как правило, составляются должностными лицами региональных органов власти.

Однако, подчеркнули в Минюсте, на данный момент существует проблема фиксации нарушения тишины и покоя граждан в ночное время, то есть в нерабочие часы указанных органов власти.

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