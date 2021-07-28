Минюст назначил внеплановую проверку «Тотального диктанта»

Главное управление Министерства юстиции РФ по Новосибирской области планирует провести внеплановую проверку документов фонда «Тотального диктанта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

Сотрудники ведомства будут изучать документы, не выезжая на место работы организации. Они намерены в течение девяти дней со 2 августа проверить соблюдение требований закона. Для этого у фонда запросят документы за период со 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Среди них должны быть данные об использовании имущества, проведении мероприятий и финансовая отчётность.

Директор фонда Ольга Ребковец отметила, что на знает пресен назначения проверки. Она отметила, что такие действия не могли быть спонтанными или основанными на инициативе Минюста. По её словам, это следствие чьей-то жалобы или запроса.

От кого может быть этот запрос и кем может быть инициирована эта проверка, нам не известно, но, видимо, это продолжение этой цепочки различных, скажем так, действий в адрес фонда «Тотальный диктант», связанных с акцией прошлого года, с Дмитрием Глуховским в качестве автора и т. д., — рассказала она.

Руководитель организации отметила, что сейчас в фонде готовят необходимые документы, но собираются просить отсрочку. Сейчас команда «Тотального диктанта» распущена, а бухгалтер уехала из Новосибирска лечить родителей от коронавируса.

Будем просить отсрочку по проверке, тем более такой объем документов подготовить за неделю — это достаточно экстренная ситуация. Будем стараться, надеемся, что Минюст перенесёт на неделю [проверку], мы просим к 9 августа документы предоставить, потому что только 5 числа бухгалтер вернётся в Новосибирск и готова будет работать, — добавила она.

В 2021 году «Тотальный диктант» проходил в онлайн-формате. Текст для участников читал писатель Дмитрий Глуховский.