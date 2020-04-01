Общество

Минюст хочет приостановить регистрацию браков и разводов до 1 июля

17:36, 01 апреля 2020 68
Фото: Pixabay

Минюст РФ рассматривает возможность приостановки регистрации браков и разводов до 1 июля 2020 года.

Накануне, 31 марта, министерство предложило временно прекратить заключение и расторжение браков в стране из-за угрозы распространения коронавируса.

Во время пандемии коронавируса российские граждане смогут зарегистрировать брак и другие события в органах ЗАГС дистанционно.

Соответствующее поручение Министерству юстиции РФ дал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, ведомство должно обеспечить ЗАГСам все условия для осуществления подобных процессов, писал NEWS.ru.

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