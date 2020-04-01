Минюст хочет приостановить регистрацию браков и разводов до 1 июля

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переводе осуждённых в колонии, расположенные в регионах, в которых живут их родственники.

Он вступит в силу через 180 дней после подписания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. На сегодняшний день, согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, осуждённые отбывают наказание в регионах, где они...