Минтруд заявил о ежегодном повышении материнского капитала

https://static.news.ru/photo/bb145298-1ffc-11eb-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда заявило об индексации материнского капитала в 2021 году. В дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

О планах по индексации маткапитала сообщила замглавы ведомства Ольга Баталина. С этим заявлением она выступила на всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнёрства».

В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован. В дальнейшем планируется повышать его каждый год, — сказала Баталина.

По её словам, за время существования программы сертификаты получило более 10 миллионов семей, 8 миллионов их использовали. На данный момент размер маткапитала на первого ребёнка составляет 466 тыс. рублей, на второго — 616 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обманутые дольщики, получившие компенсации вместо готового жилья, получат право второй раз использовать материнский капитал без соответствующего обращения в суд. Данную норму закрепило постановление российского правительства.