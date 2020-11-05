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Минтруд заявил о ежегодном повышении материнского капитала

09:33, 06 ноября 2020 18
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда заявило об индексации материнского капитала в 2021 году. В дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.

О планах по индексации маткапитала сообщила замглавы ведомства Ольга Баталина. С этим заявлением она выступила на всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнёрства».

В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован. В дальнейшем планируется повышать его каждый год, — сказала Баталина.

По её словам, за время существования программы сертификаты получило более 10 миллионов семей, 8 миллионов их использовали. На данный момент размер маткапитала на первого ребёнка составляет 466 тыс. рублей, на второго — 616 тыс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обманутые дольщики, получившие компенсации вместо готового жилья, получат право второй раз использовать материнский капитал без соответствующего обращения в суд. Данную норму закрепило постановление российского правительства.

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