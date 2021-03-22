Минтруд уточнил порядок получения выплат на детей от трёх до семи лет

https://static.news.ru/photo/a86beeb4-8b07-11eb-84fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подать заявление на получение выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет можно через портал госуслуг или лично обратившись в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве напомнили , что размер ежемесячной помощи по новым правилам зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального детского прожиточного минимума. В среднем по стране это 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.

Условия выплаты и перечень сведений, которые могут запрашивать органы соцзащиты у гражданина и из государственных информационных систем, утверждаются постановлением кабмина. Этот документ в настоящий момент разрабатывается Минтрудом. Ведомство учтёт обращения регионов, общественных организаций и граждан. Минтруд намерен обеспечить «максимальную адресность выплаты».

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер детских выплат будет зависеть от доходов семьи.