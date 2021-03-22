Минтруд уточнил порядок получения выплат на детей от трёх до семи лет

Подать заявление на получение выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет можно через портал госуслуг или лично обратившись в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
В ведомстве
Условия выплаты и перечень сведений, которые могут запрашивать органы соцзащиты у гражданина и из государственных информационных систем, утверждаются постановлением кабмина. Этот документ в настоящий момент разрабатывается Минтрудом. Ведомство учтёт обращения регионов, общественных организаций и граждан. Минтруд намерен обеспечить «максимальную адресность выплаты».
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер детских выплат будет зависеть от доходов семьи.