https://static.news.ru/photo/196e221e-c2ad-11e9-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство труда и социальной защиты выступило против наказания курящих сотрудников в российских компаниях.

В проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу и так содержатся исчерпывающие меры по противодействию курению, заявили в Минтруда.

В ведомстве уверены, что невозможно достоверно установить, курят сотрудники или нет, не ограничивая их права и свободы.

Ранее Минздрав выступил с идеей урезать зарплаты курящим работникам. Рекомендации работодателям содержатся в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства. Руководству советуют оценить издержки и потери, связанные с курением сотрудников, и разработать механизм сокращения потребления табака. Для этого предлагается ввести финансовые поощрения или карать штрафами, писал News.ru