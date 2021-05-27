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Минтруд пообещал рассмотреть предложение о четырёхдневке

07:10, 27 мая 2021
Фото: pixabay

Если предложение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю поступит в Минтруд России, его будут рассматривать, как и все другие инициативы. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал глава ведомства Антон Котяков.

Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... — подчеркнул он.

Но само предложение Котяков комментировать не стал, добавив, что готовность министерства рассмотреть проект при его поступлении не значит, что с ним «потенциально согласны».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее неоднократно говорил о важности перехода РФ на четырёхдневку. Он уверен, что постепенное сокращение рабочего времени — разумный шаг.

Для женщин с детьми следует установить четырёхдневную рабочую неделю. Дополнительный день позволит им «больше времени уделить семье, своему ребёнку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», заявил накануне член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

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