Минтруд подготовил новые условия регистрации безработных

Минтруд подготовил проект постановления о регистрации безработных. Новый порядок предусматривает, в частности, разделение ищущих работу людей на потоки, пишет РИА Новости.

Утвердить прилагаемые: порядок регистрации граждан в целях поиска работы; порядок регистрации безработных граждан; требования к подбору подходящей работы, — цитирует выдержку из документа агентство.

Разделение тех, кто ищет работу, на потоки в зависимости от их мотивации позволит сделать помощь более индивидуальной, считают в ведомстве. Вступать в силу новый порядок будет поэтапно, изначально — в нескольких пилотных регионах. В Московской, Тюменской областях и Пермском крае постановление начнёт работать с 1 ноября. Последней под действие документа попадает Москва, это произойдёт с 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что число россиян, стоящих на учёте как безработные, снизилось на 60% с начала 2021 года. Всего количество таких граждан в ведомстве оценивают в 1,11 млн, тогда как в начале года этот показатель превышал 2,7 млн.