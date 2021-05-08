Минтруд отказался от идеи сделать майские праздники длинными навсегда

https://static.news.ru/photo/1bf209d6-b097-11eb-ae93-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты не будет делать практику объединения майских праздников постоянной. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, передаёт РИА Новости.

Нет, — ответил он на вопрос, планирует ли министерство сделать майские праздники длинными навсегда.

Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Свою инициативу она объяснила эпидемиологической ситуацией в России. В Кремле при этом отметили, что новый локдаун вводиться не будет.

Накануне российский лидер положительно оценил эффект от дополнительных выходных в мае. По его словам, они оказались оправданными, так как заболевших коронавирусом становится меньше. Он отметил , что заболеваемость коронавирусом в стране снижается. Соответствующие заявления Путин сделал на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.