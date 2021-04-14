Минтруд назвал сроки возвращения к показателям 2019 года

Рынок труда в России вернётся к показателям 2019 года к концу 2021 года. Данная задача была поставлена президентом Владимиром Путиным и она будет выполнена. Об этом заявили в пресс-службе министерства.
Во всех субъектах идёт реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения до пандемических значений, — сообщили в министерстве.
Также в ведомстве сообщили, что наибольшее беспокойство в плане достижения поставленной задачи вызывают регионы, где число безработных превышает количество свободных вакансий. Однако и там намечены планы восстановления занятости, предприняты дополнительные меры с учётом региональной специфики рынка труда.
По информации министерства, дополнительная господдержка сыграла положительную роль в ситуации с занятостью в регионах. Число безработных в РФ снижается с осени прошлого года.
Также для восстановления рынка труда развёрнуты федеральные программы по переобучению граждан и субсидированию работодателей. Объёмы бюджетных ассигнований на программы по содействию найму в 2021 году составят порядка 12,1 млрд рублей, на переобучение — более 10,5 млрд рублей.
Ранее стало известно, что социальная поддержка населения России станет более адресной. Помощь будут направлять тем, кто в ней реально нуждается. Об этом писал NEWS.ru.