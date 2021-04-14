Соцподдержку населения кардинально изменят в России

https://static.news.ru/photo/569221e6-8af3-11e9-8383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press

Социальная поддержка населения России станет более адресной. Помощь будут направлять тем, кто в ней реально нуждается.

Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов на заседании общественного совета при министерстве, сообщила газета «Известия».

Сейчас правительство обсуждает новые подходы к определению группы социально нуждающихся граждан. В Минфине отметили, что ряд инструментов повышения адресности уже запущен или планируется к применению. Например, будет внедрена система электронных сертификатов на основе платёжной системы «Мир».

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что критерии нуждаемости нужно совершенствовать более активно.

Определять нуждаемость нужно с помощью комплекса показателей и индикаторов, которые характеризуют многочисленные экономические активы: в первую очередь недвижимое и движимое имущество, сбережения, накопления и так далее, — цитирует директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву издание.

Эксперт напомнила, что есть люди, у которых вообще нет регулярного дохода, но есть серьёзные суммы на вкладах. Они могут позволить себе безбедную жизнь долгие годы.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рынок труда покинуло огромное количество молодёжи: в 2020 году численность сотрудников до 30 лет сократилась на миллион, всего же ушли с работы 1,65 млн человек. Минтруд считает, что такая ситуация сложилась из-за того, что большая часть молодёжи отказалась от стажировок, а работодатели предпочли не нанимать неквалифицированный персонал, занятый прежде всего в сфере услуг.