Российский рынок труда потерял рекордное за 12 лет число молодёжи

Российский рынок труда покинуло огромное количество молодёжи: в 2020 году численность сотрудников до 30 лет сократилась на миллион, всего же ушло с работы 1,65 млн человек.
Самое большое падение наблюдалось в возрастной категории от 15 до 19 лет. Новичков на рынке труда или подростков, ищущих подработку, стало на 89 тысяч человек меньше. Об этом
К концу 2020 года число работающих подростков было всего 268 тысяч на всю страну. А вторую строчку по сокращению на рынке заняли россияне 25–29 лет. То есть 758 тысяч трудоспособных молодых людей с определённым опытом в профессии не сумели закрепиться на рынке, пройти новые этапы профессионального становления. Всего в этой категории стало на 8,2% меньше сотрудников.
Число занятых в возрасте 20–24 лет снизилось на 4,5%, или на 163 тысяч человек.
Минтруд считает, что такая ситуация сложилась из-за того, что большая часть молодёжи отказалась от стажировок, а работодатели предпочли не нанимать неквалифицированный персонал, занятый, прежде всего, в сфере услуг.
Как ранее писал NEWS.ru, Всемирный банк сообщил, что в прошлом году в мире численность рабочей силы составила почти на 66 миллионов человек больше, чем пятью годами ранее. Многие из этих работников — люди моложе 35 лет. Журнал US News & World Report составил рейтинг стран, в которых лучше всего начинать свою карьеру. На первом месте оказалась Россия. В топ-5 вошли Италия, Франция, Великобритания и Катар.