Российский рынок труда потерял рекордное за 12 лет число молодёжи

https://static.news.ru/photo/81a6e0a8-9ce2-11eb-953a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рынок труда покинуло огромное количество молодёжи: в 2020 году численность сотрудников до 30 лет сократилась на миллион, всего же ушло с работы 1,65 млн человек.

Самое большое падение наблюдалось в возрастной категории от 15 до 19 лет. Новичков на рынке труда или подростков, ищущих подработку, стало на 89 тысяч человек меньше. Об этом пишет газет «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

К концу 2020 года число работающих подростков было всего 268 тысяч на всю страну. А вторую строчку по сокращению на рынке заняли россияне 25–29 лет. То есть 758 тысяч трудоспособных молодых людей с определённым опытом в профессии не сумели закрепиться на рынке, пройти новые этапы профессионального становления. Всего в этой категории стало на 8,2% меньше сотрудников.

Число занятых в возрасте 20–24 лет снизилось на 4,5%, или на 163 тысяч человек.

Минтруд считает, что такая ситуация сложилась из-за того, что большая часть молодёжи отказалась от стажировок, а работодатели предпочли не нанимать неквалифицированный персонал, занятый, прежде всего, в сфере услуг.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирный банк сообщил, что в прошлом году в мире численность рабочей силы составила почти на 66 миллионов человек больше, чем пятью годами ранее. Многие из этих работников — люди моложе 35 лет. Журнал US News & World Report составил рейтинг стран, в которых лучше всего начинать свою карьеру. На первом месте оказалась Россия. В топ-5 вошли Италия, Франция, Великобритания и Катар.