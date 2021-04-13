Россию назвали лучшей страной для начала карьеры

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Всемирный банк сообщил, что в прошлом году в мире численность рабочей силы составила почти на 66 миллионов человек больше, чем пятью годами ранее. Многие из этих работников — люди моложе 35 лет.

Журнал US News & World Report составил рейтинг стран, в которых лучше всего начинать свою карьеру. На первом месте Россия. В топ-5 вошли Италия, Франция, Великобритания и Катар.

Список был составлен по глобальному опросу на основе нескольких критериев: состояние в стране рынка труда, её экономическая стабильность, состояние предпринимательства, равенство доходов населения, инновации, качество места для жизни и прогрессивность.

В опросе приняли участие 6,5 тысячи человек до 35 лет.

Пандемия и глобальный кризис буквально перекроили рынок труда не только в России, во всём мире. Очевидные вещи стали ещё более очевидными. Сегодня работу сложнее всего найти тем, кто уже пересёк определённую возрастную черту либо, напротив, ещё не достиг «нужного» возраста. Чтобы оставаться востребованным специалистом, приходится постоянно обновлять навыки и компетенции. Об основных трендах на рынке труда NEWS.ru рассказали опрошенные эксперты. Мир уже никогда не будет прежним, предупреждают специалисты.