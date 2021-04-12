Точка невозврата: кому в России труднее всего найти работу

Пандемия и глобальный кризис буквально перекроили рынок труда, не только в России, во всём мире. Очевидные вещи стали ещё более очевидными. Сегодня работу сложнее всего найти тем, кто уже пересёк определённую возрастную черту, либо, напротив, ещё не достиг «нужного» возраста. Чтобы оставаться востребованным специалистом, приходится постоянно обновлять навыки и компетенции. Об основных трендах на рынке труда NEWS.ru рассказали опрошенные эксперты. Мир уже никогда не будет прежним, предупреждают специалисты.

Рынок труда изменился, как в управленческом, экономическом, так социально-психологическом плане. Пандемия навязала рынку новые правила игры, а тот, в свою очередь начал диктовать их тем, кто по той или иной причине оказался на «карьерном распутье». Экономические последствия кризиса лягут на плечи всех работающих россиян, вне зависимости от сферы их деятельности, предупреждает независимый HR-специалист Зулия Лоикова. И основной удар, по её словам, придётся (и уже отчасти пришёлся) на самые уязвимые группы соискателей. Эксперт выделяет две главных из них.

Старикам тут не место

В открытую об этом мало кто говорит, но проблема существует: зрелым работникам в возрасте 45 плюс очень непросто искать и находить работу. Работодатели неохотно рассматривают возрастных кандидатов. Согласно опросам 2019 года, каждый пятый работодатель в России не готов принимать на работу людей старше 45 лет. Но очевидно, за прошедшее время и число таких работодателей выросло, и возраст нежелательных кандидатов снизился.

В кризис планка возрастного ценза опустилась ещё ниже. Сегодня сорок лет в России является тем возрастом, той точкой невозврата, когда на тебя начинают смотреть как на отработанный материал. Говорю как есть, не приукрашивая. Об этом открыто никто не заявляет, но я с этим сталкиваюсь ежедневно. Частенько приходится слышать: нет, нам данный кандидат не подходит, давайте посмотрим помоложе. Зулия Лоикова независимый HR-специалист независимый HR-специалист

Молодым не везде дорога

Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторая социально-уязвимая группа на рынке труда — это молодые люди — студенты последних курсов вузов, а также выпускники. Им, возможно, приходится тяжелее всего, считают эксперты.

Самый высокий уровень безработицы на протяжении последнего десятилетия был среди молодёжи, особенно в возрасте 15-19 лет (22,1% в 2019 году) и 20-24 года (15,1%), говорит доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Молодым людям, пожалуй, сложнее всего. Они только начинают свою трудовую деятельность и из-за некачественных рабочих мест или отсутствия работы молодёжь теряет свой потенциал, снижается объём человеческого капитала в стране, и как следствие, в будущем это приводит к замедлению темпов экономического роста. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова

По словам Лоиковой, огромное количество молодых ребят вообще не могут никуда трудоустроиться. Невозможно занять даже какую-то стартовую позицию в компании, конкурс колоссальный. В отсутствии опыта молодёжь вынуждена ждать, когда рынок «выправится».

Рынок труда сегодня представлен четырьмя поколениями, понимаете? Смена поколений, смена парадигм, новое понимание того, как это всё должно выглядеть — молодых людей не хотят брать на работу в офис. Для них поработать на одном месте девять месяцев — уже большой срок, — говорит эксперт.

Часто встречаемая ситуация, когда молодой специалист не задерживается в одной компании дольше чем на 3-5 месяцев. Для текущей реальности это уже норма, объясняет Лоикова, замечая, что раз в несколько месяцев в мире случается очередной коллапс. В условиях экономической турбулентности на иное рассчитывать уже не приходится. «Раньше жили пятилетками и десятилетками — окончив университет и получив необходимые знания, ты смело шёл и пользовался ими всю свою жизнь. Сегодня об этом можно навсегда забыть. Я достаточно часто просматриваю резюме и если вижу, что соискатель за последние два года никак не обновлял знания и навыки, никак не развивался, я понимаю, как безнадёжно он отстал», — рассказывает эксперт.

Люди, которые остались без работы, сегодня находятся в перманентном поиске и эта тенденция характерна не только для России, но и для ряда европейских стран.

Куда податься

Многие соискатели мечтают найти работу в бюджетных организациях. Однако Зулия Лоикова предупреждает: обольщаться на счёт госкомпаний тоже не стоит. Большая часть из них ещё с прошлого года готовит планы по оптимизации численности персонала.

Ко мне обращаются с просьбой помочь подготовить руководителей к вынужденной ликвидации структурных подразделений. Госсектор сейчас также нестабилен, хотя именно там меньше всего обращают внимание на «излишне» зрелый возраст соискателей, — рассуждает эксперт.

Молодым людям, равно как и тем, кому «за», Лоикова рекомендует присмотреться к онлайн-компаниям, где как правило вообще не смотрят на возраст. Им вообще без разницы кто выполняет тот или иной функционал, если человек хорошо владеет личными инструментами, достаточно быстро обучается, переключается и адаптируется к ситуации, указывает эксперт.