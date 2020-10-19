Минтруд исключил снижение прожиточного минимума после поправок

https://static.news.ru/photo/d26f0ec2-11fd-11eb-94fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ исключает возможность снижения прожиточного минимума после внесения соответствующих поправок. Об этом заявила заместитель главы ведомства Ольга Баталина.

Риски снижения величины прожиточного минимума исключаются. В действующей модели, напомню, снижение возможно. Учитывалось, что, к сожалению, в последние годы прожиточный минимум пенсионера был занижен. <...> Соответственно, таким образом, мы убираем дифференциацию, — сказала Баталина.

30 сентября правительство РФ, помимо проектов федерального бюджета на 2021–2023 годы, внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Если он будет принят, то со следующего года МРОТ будет рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан. И его размер составит 42% от медианной зарплаты. Таким образом, ожидается, что МРОТ с 1 января вырастет до 12 792 рублей, сейчас же он составляет 12 130 рублей. Прожиточный минимум должен вырасти на 3,7% в годовом выражении и составить 11 653 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки в Конституцию РФ потребуют корректировки большого количества законов. Сопредседатель рабочей группы по мониторингу конституционных изменений Павел Крашенинников отмечал, что изначально к изменениям было подготовлено 100 законов, но в итоге их будет более 150.