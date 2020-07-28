Минтруд хочет изменить выплату больничных и пособий по материнству

https://static.news.ru/photo/598e33a6-d0ae-11ea-a0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты предложило распространить с 1 января 2021 года механизм прямых выплат по временной нетрудоспособности и пособий по материнству по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в ряде регионов для начислений используется принцип взаимозачётов — работодатель выплачивает работникам деньги за свой счёт, а сумма страховых отчислений в Фонд социального страхования (ФСС) уменьшается пропорционально произведённым выплатам.

При прямых выплатах человек получает средства напрямую от ФСС, что гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя. Удобен этот механизм и организациям, так как позволяет не задействовать бюджет в страховых выплатах сотрудникам и делает его более свободным для использования на другие нужды.

Во время эпидемии коронавируса механизм прямых выплат был задействован для оплаты больничных находящимся на карантине гражданам старше 65 лет и прибывающим из-за границы.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, электронные больничные, внедрение которых началось до пандемии, сейчас составляют 52% от общего объёма таких документов.

Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении, — приводит слова Котякова пресс-служба министерства.

Как уточняет ТАСС, в списке предложений Минтруда также предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также единовременную выплату женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки беременности, будут выплачивать в беззаявительном порядке — на основании электронного листка нетрудоспособности.

Таким образом, предполагается закрепить электронный документооборот между работодателями, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами, пояснили в министерстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минтруде объяснили, как будут меняться пенсии россиян. Размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом, что обеспечивает их рост до 2024 года. После этого срока пенсии станут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, сообщили в ведомстве.