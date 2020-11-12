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Минпромторг заявил об отсутствии связи маркировки с доступностью лекарств

18:43, 12 ноября 2020
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Система маркировки медицинских препаратов, переведённая в уведомительный режим, никак не сказывается на доступности лекарств и скорости их распространения.

Перевод системы мониторинга движения лекарственных препаратов в уведомительный режим позволил устранить сложности с партиями маркированных лекарств, которые возникали у ряда участников оборота в силу их неполной готовности. На данный момент маркировка не является фактором, который влияет на скорость движения лекарств, — приводит ТАСС выдержку из сообщения Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) был реализован проект по упрощению режима работы для производителей, импортёров, медучреждений и аптечных пунктов. Система была переведена в уведомительный режим, что обязывало участников заблаговременно подавать информацию. При этом если система не отвечает в течение 15 минут, участник может не дожидаться ответа и продолжать операции с лекарствами.

Как писал NEWS.ru, аптечные сети в России оказались на пороге масштабного дефицита лекарств, проблему не удастся решить в ближайшее время из-за трудностей в цепочке товарооборота.

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