Минпромторг заявил об отсутствии связи маркировки с доступностью лекарств

https://static.news.ru/photo/9fa5f546-24fe-11eb-b820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Система маркировки медицинских препаратов, переведённая в уведомительный режим, никак не сказывается на доступности лекарств и скорости их распространения.

Перевод системы мониторинга движения лекарственных препаратов в уведомительный режим позволил устранить сложности с партиями маркированных лекарств, которые возникали у ряда участников оборота в силу их неполной готовности. На данный момент маркировка не является фактором, который влияет на скорость движения лекарств, — приводит ТАСС выдержку из сообщения Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) был реализован проект по упрощению режима работы для производителей, импортёров, медучреждений и аптечных пунктов. Система была переведена в уведомительный режим, что обязывало участников заблаговременно подавать информацию. При этом если система не отвечает в течение 15 минут, участник может не дожидаться ответа и продолжать операции с лекарствами.

Как писал NEWS.ru, аптечные сети в России оказались на пороге масштабного дефицита лекарств, проблему не удастся решить в ближайшее время из-за трудностей в цепочке товарооборота.