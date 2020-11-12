Аптеки в России заявили, что их запас лекарств уже почти исчерпан

https://static.news.ru/photo/a2047c44-2469-11eb-a36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аптечные сети в России оказались на пороге масштабного дефицита лекарств, проблему не удастся решить в ближайшее время из-за трудностей в цепочке товарооборота, а постановление правительства РФ пока не может изменить ситуацию.

Многие россияне сегодня жалуются на исчезновение из аптек противовирусных препаратов и антибиотиков, в ряде регионов найти их просто невозможно, как и даже самые простые антибактериальные средства, пишут «Известия».

В регионах по-прежнему дефицит лекарств растёт, все жалуются на дефектуру. Чем дальше субъект, тем сложнее ситуация. Прайсы поставщиков пусты. Чтобы что-то успеть взять, аптеки работают ночью или рано утром, — рассказала изданию представитель аптечных организаций.

2 ноября правительство РФ выпустило постановление об упрощении маркировки препаратов, однако оно пока не привело к улучшению ситуации. Аптекам стало легче, однако поставщики сутками маркируют партии лекарств, которые далеко не всегда видит система, из-за чего целые группы препаратов оказываются вне оборота.

В российских аптеках сейчас не хватает антибиотиков, противовирусных средств и лекарств, которые применяются в схемах лечения COVID-19, например, антикоагулянтов и витамина D, отмечают представители аптечных сетей.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минпромторга России Денис Мантуров в начале ноября назвал причину перебоев с поставками лекарств в регионы. По его словам, это происходит в связи с перегруженностью дистрибьюторов.