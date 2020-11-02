Мантуров назвал причину перебоев с поставками лекарств в регионы

https://static.news.ru/photo/2a639d32-1d20-11eb-8eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перебои с поставками медикаментов в регионы связаны с перегруженностью дистрибьюторов. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что в стране производится достаточное количество лекарств и на сегодняшний день российские фармпредприятия нарастили объёмы производства более чем в два раза по сравнению с пиковыми показателями первой волны пандемии коронавируса.

Перебои с поставками лекарств в ряд регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена в условиях повышенного спроса на препараты, — цитирует РИА Новости Мантурова.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарственных препаратов в регионах. По его словам, некоторые субъекты РФ столкнулись с тем, что список жизненно необходимых и важнейших лекарств существует, а ряд препаратов из него в аптеках отсутствует. Мишустин также сообщил, что правительство подготовило постановление о введении особенности регулирования стоимости жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить гражданам как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам. При этом он уточнил, что имеются в виду наиболее востребованные препараты, писал NEWS.ru.