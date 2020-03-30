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Вступительные экзамены в российские высшие учебные заведения будут перенесены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято в Минобрнауки.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщил руководитель ведомства Валерий Фальков.

По словам министра, даже при тяжёлой экономической ситуации в российской вузах будут создаваться бюджетные места. На данный момент их количество увеличили до 34 тысяч.

Как подчеркнул Фальков, экономический спад уже начался, однако Минобрнауки не станет менять свою стратегию. Данные решения глава ведомства обосновал увеличением количества выпускников средних школ в РФ.

У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем, — приводит ТАСС слова Валерия Фалькова.

Как ранее писал NEWS.ru, в связи с эпидемией коронавируса во всём мире меняется отношение к медикам. Все вспомнили о том, что врач — самая благородная профессия. Ежедневные флешмобы с аплодисментами в адрес тех, кто спасает жизни, подтверждают это. Специалисты уверены — всё происходящее подогреет интерес к профессии врача и скажется на конкурсе в медицинские ВУЗы в 2020 году.