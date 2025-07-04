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04 июля 2025 в 17:42

Мини-хачапури на шпажках — подаются прямо с огня: идеально для пикника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-хачапури на шпажках — это и вкусно, и удобно. Их не нужно резать, подавать можно прямо с мангала, а тесто с начинкой получается нежным и ароматным. Отличный вариант для пикника или летнего ужина на даче.

Ингредиенты:

  • кефир — 200 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • мука — 300 г (примерно);
  • сулугуни — 200 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Приготовление:

  1. Смешать кефир, яйцо, соль, сахар и соду. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
  2. Натереть сыр и смешать с растопленным сливочным маслом.
  3. Разделить тесто на порции, раскатать лепешки, выложить начинку и свернуть трубочками.
  4. Нанизать на шпажки, слегка изогнув. Обжарить на мангале или сковороде гриль до румяной корочки.
  5. Подаются горячими — прямо с огня, с ароматом дыма и расплавленным сыром.

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еда
рецепты
хачапури
мангалы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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