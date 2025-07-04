Мини-хачапури на шпажках — подаются прямо с огня: идеально для пикника

Мини-хачапури на шпажках — это и вкусно, и удобно. Их не нужно резать, подавать можно прямо с мангала, а тесто с начинкой получается нежным и ароматным. Отличный вариант для пикника или летнего ужина на даче.
Ингредиенты:
- кефир — 200 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 300 г (примерно);
- сулугуни — 200 г;
- сливочное масло — 30 г.
Приготовление:
- Смешать кефир, яйцо, соль, сахар и соду. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
- Натереть сыр и смешать с растопленным сливочным маслом.
- Разделить тесто на порции, раскатать лепешки, выложить начинку и свернуть трубочками.
- Нанизать на шпажки, слегка изогнув. Обжарить на мангале или сковороде гриль до румяной корочки.
- Подаются горячими — прямо с огня, с ароматом дыма и расплавленным сыром.
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