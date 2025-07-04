Мини-хачапури на шпажках — подаются прямо с огня: идеально для пикника

Мини-хачапури на шпажках — это и вкусно, и удобно. Их не нужно резать, подавать можно прямо с мангала, а тесто с начинкой получается нежным и ароматным. Отличный вариант для пикника или летнего ужина на даче.

Ингредиенты:

кефир — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 300 г (примерно);

сулугуни — 200 г;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление:

Смешать кефир, яйцо, соль, сахар и соду. Добавить муку и замесить мягкое тесто. Натереть сыр и смешать с растопленным сливочным маслом. Разделить тесто на порции, раскатать лепешки, выложить начинку и свернуть трубочками. Нанизать на шпажки, слегка изогнув. Обжарить на мангале или сковороде гриль до румяной корочки. Подаются горячими — прямо с огня, с ароматом дыма и расплавленным сыром.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.