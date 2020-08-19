Минфин уволил главу департамента госдолга

https://static.news.ru/photo/b886606a-e227-11ea-9567-fa163e074e61_660.jpg Константин Вышковский Фото: Минфин России

Представители Минфина сообщили об увольнении главы департамента госдолга и государственных активов Константина Вышковского. Причиной стал провал плана по госзаимствованиям.

Увольнение Вышковского прошло на фоне провала плана Минфина по закрытию дефицита бюджета с помощью государственных заимствований, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Вышковский проработал в Минфине 15 лет. Он возглавлял один из ключевых департаментов в министерстве. На данный момент он вернулся в ВЭБ. Здесь он будет курировать деятельность государственных корпораций на рынках заемного капитала.

Только в апреле-июле этого года дефицит бюджета превысил 1,6 триллиона рублей. При этом в реальности дефицит бюджета еще больше, просто в апреле Минфин включил в доходную часть бюджета 1,2 триллиона рублей, вырученных от сделки с акциями Сбербанка. Без этих средств разница между доходами и расходами бюджета превысила бы 2,7 триллиона долларов.

Сейчас правительство рискует остаться не только без средств на план восстановление экономики до 2021 года в пять триллионов рублей, анонсированный ранее, но и даже на свои текущие расходы, — отметили представители ведомства.

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