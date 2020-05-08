Минфин и Минтруд оценят целесообразность помощи многодетным семьям

https://static.news.ru/photo/ef7454e4-5996-11e9-b501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о помощи многодетным семьям, которые испытывают трудности в период пандемии COVID-19.

Ведомства до 15 мая должны представить предложения «о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки» данной категории россиян, сообщает «Интерфакс».

Среди возможных вариантов помощи называется бесплатная раздача средств индивидуальной защиты. В первую очередь речь идёт о сильно подорожавших медицинских масках. Возможно предоставление многодетным семьям продуктовых наборов и планшетов, которые позволят детям обучаться в дистанционном режиме.

Кроме того, дополнительная поддержка может быть распространена на семьи с детьми, в которых родители потеряли работу или если доход семьи на одного человека упал ниже прожиточного минимума, а также на семьи с инвалидами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направлено обращение от зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко с просьбой разработать рекомендации по оказанию помощи семьям с детьми, живущим в регионах России. Как отметила депутат, в частности, необходимо решить вопрос с выдачей продуктовых наборов во время пандемии коронавирусной инфекции.