Команда Навального перестанет собирать персональные данные сторонников

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом) Иван Жданов заявил, что команда оппозиционера Алексея Навального откажется от сбора любых персональных данных участников проекта «Умное голосование». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь» (также признан иноагентом в РФ).

Мы вообще стараемся постепенно и в дальнейшем будем продолжать эту политику отказа от сбора любых персональных данных, понимая уровень угроз, который сейчас существует, — рассказал экс-директор ФБК.

Он уточнил, что в последнее время команда оппозиционеров занималась больше мобильным приложением и Telegram-каналами. По словам Жданова, это необходимо именно для того, чтобы уйти от системы сбора электронных адресов, так как в случае взлома на них нередко поступают угрозы. Он добавил, что система использовалась на протяжении 10 лет, однако команда приняла решение уходить от неё.

Ранее из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования» — проекта Алексея Навального. В пресс-службе компании объяснили, что действие связано с включением сайта в реестр запрещённых Роскомнадзором.