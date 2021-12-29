Милонов предложил объединить все сведения о педофилах в электронной базе

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России электронную базу педофилов, сообщает RT. Предложения он сформулировал в письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева. По словам народного избранника, база очень необходима, потому что лица, находящиеся на учёте или даже имеющие судимости по этой статье, нередко устраиваются на работу, где будут взаимодействовать с детьми.

Прошу вас рассмотреть идею о том, чтобы учредить открытую электронную базу при МВД лиц, осуждённых за педофилию — преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. База будет помогать разного рода работодателям и арендодателям исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей, — заявил Милонов в обращении.

Депутат считает, что преступления против несовершеннолетних являются «больной темой» в России. Педофилы продолжают «удовлетворять свои больные фантазии», несмотря на все принимаемые меры со стороны государства, заявил Милонов. Он подчеркнул, что довольно часто происходят ситуации, когда такие люди устраиваются на работу, предполагающую общение с детьми.

Лишь по факту трагедии мы вновь и вновь начинаем задаваться вопросом, как отъявленному педофилу удалось совершить гнусное преступление под носом у правоохранителей, педагогов и родителей, — заявил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Такое наказание предложено распространить на аналогичные повторные преступления в отношении всех несовершеннолетних, а не только детей до 14 лет. При этом член «Единой России» Султан Хамзаев предложил приговаривать педофилов к смертной казни. Он не стал делать различий между рецидивистами и «начинающими» преступниками.