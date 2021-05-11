Миколог объяснил разницу между сморчками и ядовитыми строчками

https://static.news.ru/photo/10f18940-b32f-11eb-ae6e-96000091f725_660.jpg Фото: F. Hecker/imago stock&people/Global Look Press

В Подмосковных лесах уже можно встретить первые весенние грибы — сморчки и строчки. Однако несмотря на их внешнюю схожесть, грибникам стоит быть внимательными, поскольку строчками легко отравиться, рассказал «Радио 1» миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Со сморчками никаких проблем нет, это совершенно безопасные грибы. Они отличаются от строчков тем, что, если их вертикально разрезать пополам, получатся две «лодочки», и внутри они пустые, — сказал биолог.

По словам Вишневского, строчок гигантский также совершенно безопасен и съедобен. Отравиться можно строчком обыкновенным, поэтому важно научиться их отличаться друг от друга.

Но это удел опытного грибника. Для человека, который в первый раз вышел в лес за грибами, сморчки и строчки будут выглядеть как что-то более или менее одинаковое, — предупредил эксперт.

Так, по словам миколога, съедобный строчок гигантский очень светлый, светло-бежевый и растёт он только под упавшими деревьями, в основном берёзами. Строчок обыкновенный — тёмно-красно-коричневый, он растёт на гарях, под соснами. В первую очередь надо ориентироваться на место обитания и разницу в окраске шляпок, пояснил Вишневский.

Он также посоветовал при любых обстоятельствах грибы, похожие на строчки и сморчки, отваривать 10 минут, чтобы из грибов ушёл яд.

Как сообщалось ранее, в России отсутствуют ограничения для граждан, собирающих в лесу берёзовый сок, грибы, орехи, ягоды и дикорастущие плоды для собственных нужд. Данное положение лесного законодательства является базовым и неизменным, сообщили представители Минприроды.