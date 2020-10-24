Михалок поддержал народную забастовку в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/55ba71fc-17af-11eb-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заявил, что поддерживает объявленную в Белоруссии народную забастовку. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Все наши коллективы — Bruttо, «Ляпис-98», Drezden, «Культура» и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима! — цитирует Михалка «Газета.ру».

Он добавил, что он сам и все участники перечисленных коллективов считают президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимным, настаивают на проведении свободных выборов и освобождения политзаключённых. При этом музыканты осуждают действия «карателей» — сотрудников белорусских органов охраны правопорядка, которые должны понести наказание по «каждому эпизоду геноцида против собственного народа».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с поддержкой более 80% голосов. После оглашения результатов голосования в стране начались массовые протесты. Их участники считают, что итоги недостоверны, требуют их отмены и проведения новых выборов.

Протесты продолжаются третий месяц. 26 октября по призыву лидера оппозиции Светланы Тихановской, в Белоруссии началась народная забастовка.

Как писал NEWS.ru, Михалок записал видеоролик, в котором потребовал проведения в Белоруссии новых президентских выборов. Он также назвал тех, кого считает достойными кандидатами на пост главы государства.