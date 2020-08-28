Михалок выступил за проведение новых выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fd344ac0-e9c4-11ea-bcaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Лидер группы Brutto Nostra Сергей Михалок записал видеоролик, в котором потребовал проведения в Белоруссии новых президентских выборов. Он также назвал тех, кого считает достойными кандидатами на пост главы государства.

Конечно же, мы не признаём официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выбора, — заявил Михалок в видео, опубликованном в YouTube.

Музыкант добавил, что не доверяет профессиональным политикам. По его словам, «хорошими кандидатами» на пост президента страны являются те, которые на протяжении многих лет словом и делом доказывали, что они патриоты Белоруссии. В качестве примера она привёл писательницу Светлану Алексиевич, режиссёра Николая Халезина, поэта Лявона Вольского, спортсмена Виталия Гуркова.

Список можно продолжать. Пускай будет много кандидатов и пускай победит достойный, — сказал музыкант.

Михалок также заявил, что те, кто участвовал в подавлении протестов, должны «сидеть за решёткой».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с поддержкой более 80% голосов. После оглашения результатов голосования в стране начались массовые протесты. Их участники считают, что итоги недостоверны, требуют их отмены и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая по данным ЦИК 10,1% голосов, назвала себя «избранным народом президентом». При этом отметила, что официально так себя называть не может, пока существуют «сфальсифицированные» результаты выборов.