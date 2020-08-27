Тихановская назвала себя «избранным народом президентом»

https://static.news.ru/photo/429a436e-e856-11ea-99cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis via www.imago-images.de/Global Look Press

Светлана Тихановская заявила, что считает себя «избранным народом президентом» Белоруссии. Она также добавила, что больше не является лидером оппозиции.

Я президент, избранный народом, — сказала Тихановская в интервью изданию Bild.

При этом пояснила, что официально пока так себя называть не может, поскольку существуют официальные «сфальсифицированные» данные об итогах президентских выборов. Поэтому предложила другую формулировку: «женщина, за которую проголосовали».

Тихановская также отказалась именовать себя лидером оппозиции

Я лидер большинства! Мы больше не оппозиция, — пояснила она.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Митингующие считают сфальсифицированными итоги президентских выборов в республике, согласно которым победу в очередной раз одержал Лукашенко. По их мнению, борьбу за пост главы государства выиграла Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская назвала своей главной задачей подготовку команды для проведения новых выборов в Белоруссии, если она станет временным главой государства. Несколько ранее она заявила, что не станет повторно баллотироваться на пост президента и не собирается продолжать заниматься политикой.