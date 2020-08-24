Тихановская назвала свою главную задачу на посту временного президента

https://static.news.ru/photo/00600fee-e6a6-11ea-819f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis/Global Look Press

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своих планах в случае, если станет временным президентом. Главной своей задачей она назвала подготовку команды для новых выборов в Белоруссии.

Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно на подготовку к новым, честным и прозрачным выборам, — цитирует её ТАСС.

Она подчеркнула, что члены её команды готовы к общению и взаимодействию со всеми международными партнёрами.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Светлана Тихановская встретилась с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и обсудила с ним ситуацию в республике. В беседе с американским чиновником Тихановская заявила, что готова к разрешению ситуации в Белоруссии посредством мирного диалога о передаче власти. Кроме того, призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность её страны.