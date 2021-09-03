Мигрантов в России обяжут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

Пластиковые карты с электронным носителем информации и прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования, начнёт выдавать трудовым мигрантам МВД РФ с 29 декабря текущего года. Такие данные содержатся в проекте приказа МВД, об этом пишет ТАСС.

Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации, — говорится в документе.

Пластиковые карты с электронным носителем станут выдавать в случае наличия технической возможности. В ином случае документ будет оформлен без участия самого мигранта.

Ранее стало известно, что для работы на российских стройках планируется ввоз мигрантов на чартерных поездах. Минстрой РФ собирается обсудить подробности с Узбекистаном. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. Он сказал, что выполняет поручение зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.